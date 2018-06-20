Ещё
Объявлена программа фестиваля искусств «Балтийские сезоны»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Объявлена программа фестиваля искусств «Балтийские сезоны» 

Клопс.Ru 24 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» пройдёт в Калининграде и Светлогорске с 6 октября по 30 ноября 2018 года. Об этом сообщают организаторы.
Программа
6 октября, «Янтарь-холл» — открытие. Спектакль «Реверс» (режиссёры — Андрей Кольцов, Ирина Дрожжина). Московский театр мюзикла.
7 октября, Калининградский областной музыкальный театр — опера П. И. Чайковского «Иоланта» по драме Г. Герца «Дочь короля Рене» (руководитель постановки — Дмитрий Бертман, режиссёр — Илья Ильин).
9 октября, Калининградский областной музыкальный театр — спектакль «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской (режиссёр — Иван Косичкин). Московский театр Et Cetera. Действие спектакля сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра «Папоротник».
20 октября, Калининградский областной музыкальный театр — комедийное шоу «Хоуш-Ма-Хоуш».
13 ноября, Калининградский драмтеатр — спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова (режиссёр-постановщик — Павел Пронин). Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Республика Беларусь).
14 ноября, малая сцена — спектакль «А если завтра нет?» по пьесе Дмитрия Богославского (режиссёр-постановщик — Александр Серенко).
15 ноября, Калининградский драмтеатр — моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко «У автора в плену».
30 ноября, театр эстрады «Янтарь-Холл» — закрытие фестиваля. Джазовое шоу «Классика и джаз» с участием народного артиста России Дениса Мацуева.
Фестиваль «Балтийские сезоны» проходит с 2004 года. В этом году он завершится концертом народного артиста России, пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.
Клопс.Ru: последние новости
“Я не фанат, но в этом что-то есть”: лидер группы “Браво” о футболе, музыке и источнике вдохновения На фестивале болельщиков в Калининграде выступит Trubetskoy График работы поющего фонтана в Калининграде утвердят не ранее чем через месяц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Ресторан в Китае обанкротился из-за обжор1
В кого превратились юные советские звезды1
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение