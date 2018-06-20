Объявлена программа фестиваля искусств «Балтийские сезоны»

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» пройдёт в Калининграде и Светлогорске с 6 октября по 30 ноября 2018 года. Об этом сообщают организаторы.

Программа

6 октября, «Янтарь-холл» — открытие. Спектакль «Реверс» (режиссёры — Андрей Кольцов , Ирина Дрожжина). Московский театр мюзикла.

9 октября, Калининградский областной музыкальный театр — спектакль «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской (режиссёр — Иван Косичкин ). Московский театр Et Cetera. Действие спектакля сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра «Папоротник».

20 октября, Калининградский областной музыкальный театр — комедийное шоу «Хоуш-Ма-Хоуш».

13 ноября, Калининградский драмтеатр — спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова (режиссёр-постановщик — Павел Пронин ). Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Республика Беларусь).

15 ноября, Калининградский драмтеатр — моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко «У автора в плену».

30 ноября, театр эстрады «Янтарь-Холл» — закрытие фестиваля. Джазовое шоу «Классика и джаз» с участием народного артиста России Дениса Мацуева

Фестиваль «Балтийские сезоны» проходит с 2004 года. В этом году он завершится концертом народного артиста России, пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.