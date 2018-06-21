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Юрий Башмет проведет четырехдневный музыкальный фестиваль в Италии
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Юрий Башмет проведет четырехдневный музыкальный фестиваль в Италии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» четыре вечера подряд — с 21 по 24 июня — будет выступать в городках Конельяно и Витторио Венето итальянского региона Просекко в рамках фестиваля под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщили в пресс-службе музыканта.
Фестиваль «Дорогами Просекко» откроется мировой премьерой концерта для флейты и арфы в исполнении Юрия Башмета и Массимо Мерчелли, которому и посвящено сочинение Ришара Гальяно. Другая новинка прозвучит 23 июня — «Пять отражений на тему 24-го каприса Паганини» Кузьмы Бодрова. Это произведение написано специально для фестиваля в Просекко.
Сюрпризом концерта 22 июня станет совместное выступление «Солистов Москвы» и итальянского ансамбля «Солисты Венеции». За дирижерским пультом также будут представители двух стран — маэстро Башмет и его коллега Клаудио Симоне. В программе — Вивальди, Моцарт и Чайковский.
Финальный аккорд фестиваля поставит гала-концерт с участием прославленных солистов — самого Башмета (альт), трубача Сергея Накарякова и домристки Екатерины Мочаловой. На сцену выйдет вокальный ансамбль города Конельяно под руководством Лауры Фаббро.
VI Международный музыкальный фестиваль «Дорогами Просекко» станет частью масштабной программы «Русских сезонов» в Италии, охватывающей более 40 городов и объединяющей гастроли ведущих российских музыкальных, театральных и балетных коллективов, а также выставки и представления цирковых артистов.
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