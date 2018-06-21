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В Мариинском театре пройдет премьера оперы «Царская невеста»
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В Мариинском театре пройдет премьера оперы «Царская невеста» 

Ревизор.ru 30 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Оперу исполнят под управлением музыкального руководителя спектакля народного артиста России Валерия Гергиева.
Премьера новой постановки пройдет в рамках фестиваля «Звезды белых ночей». По словам режиссера спектакля Александра Кузина, опера выполнена в духе трагедий Шекспира. Так, смерть станет закономерным итогом истории, где все герои ведомы страстью обладать. Также постановщик объяснил, что опера поставлена на Новой сцене Мариинского театра, потому что ей нужно большое пространство. При этом создатели отказались от лишних деталей. Внимание будет сконцентрировано на артистах.
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