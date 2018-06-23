В Доброграде с 3 по 5 августа пройдет фестиваль «Proдобро» по случаю 80-летия Высоцкого

Город Доброград основан в 2012 году Владимиром Седовым — бизнесменом и меценатом. Это первый в России город, который строится на частные инвестиции при поддержке государства. С целью содействия деятельности в сфере образования, науки, искусства, культуры проходят фестивали «Proдобро». В 2018 году в рамках серии фестивалей в городе также пройдут фестиваль джазовой музыки и авиашоу.

"Изначально мы говорили, что это фестиваль поэзии, положенной на музыку, и в этом году мы изменили немного формат. Если в прошлом году это была лирика, то в этом году, юбилейном, 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого, мы посвящаем его этому артисту, и Никита Высоцкий согласился принять участие, будет читать большое количество стихов, петь песни. Думаю, что это будет большое событие", — сказал Седов.