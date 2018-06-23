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В Доброграде с 3 по 5 августа пройдет фестиваль «Proдобро» по случаю 80-летия Высоцкого
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В Доброграде с 3 по 5 августа пройдет фестиваль «Proдобро» по случаю 80-летия Высоцкого 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
ДОБРОГРАД (Владимирская область), 23 июня. /ТАСС/. Второй фестиваль авторской песни «Proдобро» под руководством народного артиста Олега Митяева, который пройдет 3-5 августа в Доброграде, посвятят 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Участниками шести концертов станут Александр Городницкий, Никита Высоцкий, Дмитрий Певцов и Борис Гребенщиков, сообщил ТАСС в субботу президент группы компаний «Аскона» Владимир Седов.
Город Доброград основан в 2012 году Владимиром Седовым — бизнесменом и меценатом. Это первый в России город, который строится на частные инвестиции при поддержке государства. С целью содействия деятельности в сфере образования, науки, искусства, культуры проходят фестивали «Proдобро». В 2018 году в рамках серии фестивалей в городе также пройдут фестиваль джазовой музыки и авиашоу.
"Изначально мы говорили, что это фестиваль поэзии, положенной на музыку, и в этом году мы изменили немного формат. Если в прошлом году это была лирика, то в этом году, юбилейном, 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого, мы посвящаем его этому артисту, и Никита Высоцкий согласился принять участие, будет читать большое количество стихов, петь песни. Думаю, что это будет большое событие", — сказал Седов.
Фестиваль «Proдобро» впервые прошел во Владимирской области в августе 2017 года и стал самым крупным в ЦФО мероприятием, объединяющим любителей этого жанра. Участниками тогда стали около 60 артистов, включая Олега Митяева, Юлия Кима, Тимура Шаова, Марины Есипенко, Александра Городницкого, Алексея Иващенко, Галины Хомчик, братьев Мищуков и группу «Uma2Rman».
В субботу на площадке Доброграда впервые прошли однодневные гастроли оркестра и солистов Большого театра в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу. Концерт стал продолжением серии фестивалей «Proдобро», проходящих на территории Доброграда. Первым из них в августе 2017 года стал праздник бардовской песни под руководством народного артиста России Олега Митяева. В феврале 2018 город принял фестиваль фигурного катания под руководством Евгения Плющенко, а в мае — фестиваль классической и оперной музыки Фабио Мастранджело.
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