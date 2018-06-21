Какие постановки покажут на фестивале искусств «Балтийские сезоны»? 

С 6 октября по 30 ноября 2018 года в Калининграде и Светлогорске состоится юбилейный XV Фестиваль искусств «Балтийские сезоны».
С 6 октября по 30 ноября 2018 года в Калининграде и Светлогорске состоится юбилейный XV Фестиваль искусств «Балтийские сезоны».
«В этом году гостей юбилейного фестиваля ждёт яркая программа. На его площадках будут представлены самые разнообразные виды современного и классического искусства: цирк, театр, музыка и литература. Поклонники фестиваля увидят настоящий синтез как традиционных, так и авангардных творческих направлений», — говорит художественный руководитель и генеральный продюсер фестиваля Давид Смелянский.
6 октября
На открытии фестиваля калининградскому зрителю представят спектакль «Реверс» Московского театра мюзикла. Режиссеры — Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина.
Место: Театр эстрады «Янтарь холл»
7 октября
Калининградский областной музыкальный театр представит премьеру — оперу П. И. Чайковского «Иоланта» по драме Г. Герца «Дочь короля Рене»
Руководитель постановки — народный артист России Дмитрий Бертман, режиссёр — Илья Ильин.
Место: Калининградский областной музыкальный театр
9 октября
Московский театр «Et Cetera» под руководством А. Калягина привез в Калининград спектакль «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской. Действие спектакля сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра «Папоротник».
Место: Калининградский областной музыкальный театр
20 октября
Комедийное шоу «Хоуш-Ма-Хоуш», созданного калининградским областным музыкальным театром
Место: Калининградский областной музыкальный театр
13 ноября
Национальный академический драматический театр им. М. Горького из Белоруссии покажет спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова. В спектакле принимают участие заслуженные артисты Республики Беларусь Людмила Былинская, Оксана Лесная, Александр Суцковер
Место: Калининградский областной музыкальный театр
14 ноября
Спектакль «А если завтра нет?» по пьесе Дмитрия Богославского — еще один спектакль от областного драмтеатра. В спектакле принимает участие заслуженный артист России Анатолий Лукин.
Место: Калининградский областной драматический театр (малая сцена)
15 ноября
Моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко «У автора в плену».
Место: Калининградский областной драматический театр
30 ноября
На закрытии фестиваля выступит народный артист России Денис Мацуев. Он привезет джазовое шоу «Классика и Джаз».
Место: Театр эстрады «Янтарь холл»