Какие постановки покажут на фестивале искусств «Балтийские сезоны»?

С 6 октября по 30 ноября 2018 года в Калининграде и Светлогорске состоится юбилейный XV Фестиваль искусств «Балтийские сезоны».

С 6 октября по 30 ноября 2018 года в Калининграде и Светлогорске состоится юбилейный XV Фестиваль искусств «Балтийские сезоны».

«В этом году гостей юбилейного фестиваля ждёт яркая программа. На его площадках будут представлены самые разнообразные виды современного и классического искусства: цирк, театр, музыка и литература. Поклонники фестиваля увидят настоящий синтез как традиционных, так и авангардных творческих направлений», — говорит художественный руководитель и генеральный продюсер фестиваля Давид Смелянский

6 октября

На открытии фестиваля калининградскому зрителю представят спектакль «Реверс» Московского театра мюзикла. Режиссеры — Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина.

Место: Театр эстрады «Янтарь холл»

7 октября

Калининградский областной музыкальный театр представит премьеру — оперу П. И. Чайковского «Иоланта» по драме Г. Герца «Дочь короля Рене»

Место: Калининградский областной музыкальный театр

9 октября

Московский театр «Et Cetera» под руководством А. Калягина привез в Калининград спектакль «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской . Действие спектакля сопровождается живой музыкой в исполнении оркестра «Папоротник».

Место: Калининградский областной музыкальный театр

20 октября

Комедийное шоу «Хоуш-Ма-Хоуш», созданного калининградским областным музыкальным театром

Место: Калининградский областной музыкальный театр

13 ноября

Оксана Лесная, Александр Суцковер Национальный академический драматический театр им. М. Горького из Белоруссии покажет спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова. В спектакле принимают участие заслуженные артисты Республики Беларусь Людмила Былинская

Место: Калининградский областной музыкальный театр

14 ноября

Спектакль «А если завтра нет?» по пьесе Дмитрия Богославского — еще один спектакль от областного драмтеатра. В спектакле принимает участие заслуженный артист России Анатолий Лукин

Место: Калининградский областной драматический театр (малая сцена)

15 ноября

Моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко «У автора в плену».

Место: Калининградский областной драматический театр

30 ноября

На закрытии фестиваля выступит народный артист России Денис Мацуев . Он привезет джазовое шоу «Классика и Джаз».

Место: Театр эстрады «Янтарь холл»