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Большой театр впервые выступит в Доброграде
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Большой театр впервые выступит в Доброграде 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Theartnewspaper.ru
МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые проведет гастроли в Доброграде. Концерт, в котором примут участие оркестр ГАБТ под руководством главного дирижера Тугана Сохиева и солисты оперной труппы, состоится в субботу, 23 июня, сообщила ТАСС в пятницу пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.
Новикова также отметила, что Доброград стал местом проведения фестивалей под общим названием «PRO Добро». В прошлом году прошли фестивали фигурного катания Евгения Плющенко и авторской песни Олега Митяева. «Фестиваль-2018 пройдет под знаком классической музыки и включит выступления оркестров „Русская филармония“ и „Виртуозы Москвы“, концерт Дениса Мацуева и концерт оркестра Большого театра под управлением Тугана Сохиева с участием солистов оперы», — проинформировала пресс-атташе ГАБТ.
Представляя программу концерта, Новикова сообщила, что первое отделение откроется увертюрой к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Затем прозвучат арии из опер Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Майская ночь» и опер Петра Чайковского "Евгений Онегин" и «Пиковая дама», которые исполнят солисты ГАБТ Анна Аглатова, Богдан Волков, Анна Бондаревская, Игорь Головатенко, Олег Долгов.
Второе отделение посвящено западной музыкальной классике. В частности, будут исполнены арии из оперы Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» и оперы Жоржа Бизе «Кармен». «Финальным номером станет „Застольная“ из „Травиаты“ Джузеппе Верди, которая прозвучит в исполнении всех участников концерта», — заключила пресс-атташе Большого театра.
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