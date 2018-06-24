Оркестр и солисты Большого театра дали открытый концерт в центре Москвы

МОСКВА, 24 июня. / ТАСС /. Множество москвичей и гостей столицы посетили в воскресенье бесплатный концерт Симфонического оркестра и солистов Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России на Театральной площади Москвы.

Выступление стало российской премьерой международного проекта «BMW Опера без границ».

"Сегодня очень важный и очень интересный момент для жизни Большого театра, — подчеркнул генеральный директор ГАБТ Владимир Урин . — Большой театр выходит из рамок своих стен, сюда, напрямую к вам — это «Опера без границ». Мне кажется, это замечательная акция, когда классическое искусство идет навстречу своему зрителю".

Урин сообщил, что с предложением концерта обратилась компания BMW Group Россия. Ее глава Штефан Тойхерт заявил, что рад представить проект, который «уже известен в Мюнхене, Берлине и Лондоне». «Мы верим, что искусство, культура, классическая музыка должны быть доступны всем», — отметил он.

Классика сильнее погоды

Прогноз синоптиков, обещавших осадки, не помешал проведению мероприятия. Пропуск зрителей на площадь начался за час до концерта, через 15 минут свободных сидячих мест из 500 не осталось. Многим пришлось стоять не только на самой площади, но и за ограждением. Во второй половине концерта сквозь тучи стало проглядывать солнце.

После концерта публика аплодировала стоя. Урин пообещал, что акция станет ежегодной.