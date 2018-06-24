Оркестр и солисты Большого театра исполнят Чайковского и Верди под открытым небом в Москве

МОСКВА, 24 июня. / ТАСС /. Симфонический оркестр и солисты Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России под руководством главного дирижера ГАБТ Тугана Сохиева в воскресенье дадут общедоступный концерт под открытым небом — на Театральной площади Москвы. Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

По словам главы Большого театра, смысл концерта в том, чтобы вывести классическое искусство «за рамки привычных зрительных залов».

Концерт станет частью масштабного фестиваля «BMW Опера без границ», который с 2007 года проходит в Мюнхене, Берлине и Лондоне, а в этом году представлен и в Москве.