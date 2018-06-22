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Акция «Свеча памяти» пройдет в городах Подмосковья в День памяти и скорби
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Акция «Свеча памяти» пройдет в городах Подмосковья в День памяти и скорби 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня во всех муниципалитетах Подмосковья, помимо этого, члены Общественной палаты Московской области, участники поисковых организаций и юнармейцы возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций области.
right"Двадцать второго июня — в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — акция «Свеча памяти» пройдет по всему Подмосковью. Также в этот памятный день порядка 30 человек, в составе делегации Московской области примут участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади", — сказала министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, самые крупные мероприятия, организованные волонтерами Победы Московской области в рамках акции «Свеча памяти», состоятся в городах: Ногинск, Электроугли, Реутов, Балашиха, Краснознаменск, Шатура, Монино и Чехов.
"Свеча памяти" — акция, в ходе которой в День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах активисты молодежных и других общественных объединений выйдут на площади и воинские мемориалы и зажгут вместе с ветеранами свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.
День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата — День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4 часа утра Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.
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