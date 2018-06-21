Солисты Большого театра бесплатно выступят на Театральной площади 24 июня 

Симфонический оркестр и солисты Большого театра проведут бесплатный концерт с проектом «Опера без границ». 24 июня на Театральной площади они представят арии из «Снегурочки», «Евгения Онегина», «Руслана и Людмилы», «Кармен».
По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, идея выступлений вне привычного зала не нова: это популярно по всему миру. Однако российская погода мешает таким мероприятиям. «Но я считаю, что это чрезвычайно важно — выходить за рамки театра», — цитирует "Интерфакс" Урина.
Участники концерта выступят под руководством музыкального руководителя ГАБТа, главного дирижера Тугана Сохиева. Концерт состоится 24 июня в 16:00 мск, программа рассчитана на полтора часа. Организаторы подготовят 500 сидячих мест, всего же на площади смогут уместиться пять тысяч человек. После Москвы проект выйдет на улицы Лондона: 1 июля на Трафальгарской площади пройдет концерт Лондонского симфонического оркестра под руководством Саймона Рэттла.