Ещё
Нетребко и Эйвазов дадут первый совместный концерт в Большом театре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Нетребко и Эйвазов дадут первый совместный концерт в Большом театре 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Оперные звезды и супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят в Большом театре с совместным концертом, сообщает РИА «Новости».
Концерт состоится 26 ноября 2018 года. «Концерт на Исторической сцене станет первым совместным концертом прославленной пары в Большом театре», — рассказывают в пресс-службе.
Солисты представят новую программу Verdi Gala, состоящую из арий итальянского репертуара. Кроме Нетребко и Эйвазова, на сцену выйдут американская певица Долора Заджик и народный артист Азербайджана, солист Большого театра Эльчин Азизов.
В 2016 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уже поднимались вместе на сцену Большого: они спели в опере «Манон Леско» Адольфа Шапиро.
Газета.Ru: последние новости
В день рождения Цоя в Казахстане открыли бронзовый памятник его герою Моро Blink-182 изменили расписание концертов из-за болезни участника Дэвид Гетта: мечтаю записаться с Майклом Джексоном и Адель
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение