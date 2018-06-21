Нетребко и Эйвазов дадут первый совместный концерт в Большом театре 

Оперные звезды и супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят в Большом театре с совместным концертом, сообщает РИА «Новости».
Концерт состоится 26 ноября 2018 года. «Концерт на Исторической сцене станет первым совместным концертом прославленной пары в Большом театре», — рассказывают в пресс-службе.
Солисты представят новую программу Verdi Gala, состоящую из арий итальянского репертуара. Кроме Нетребко и Эйвазова, на сцену выйдут американская певица Долора Заджик и народный артист Азербайджана, солист Большого театра Эльчин Азизов.
В 2016 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов уже поднимались вместе на сцену Большого: они спели в опере «Манон Леско» Адольфа Шапиро.