Мелодии отечественной эстрады прозвучат для жителей Митина

В СЗАО в парке «Северное Тушино» выступит ансамбль ТСМ (Творческое Содружество Музыкантов). Концерт состоится в воскресенье, 24 июня, начало в 18.00.

— В репертуаре коллектива популярные песни и мелодии отечественной и зарубежной эстрады разных лет, музыка из кино и мультфильмов. Ансамбль не просто играет, а импровизирует, общается друг с другом и с публикой, находит самые интересные и яркие грани в музыкальном полотне. Музыканты на сцене настолько любят музыку и сам процесс игры, что и слушателям передается это удовольствие, — отметили в пресс-службе парка «Северное Тушино».

Вход свободный. Адрес проведения: улица Свободы, дом 56 (колизей, рядом с главной сценой). (ср)