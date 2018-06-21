Вечер салонной музыки и живописи прошел в ЦСО «Алтуфьевский»

В филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» прошел вечер салонной музыки и живописи. Об этом сообщили в администрации ЦСО.

— Со своими работами нас познакомила сотрудница филиала «Алтуфьевский» Анна Каспарова. В музыкальной программе «Душа романсов» принимали участие театр «Поколение друзей» и клуб авторской песни «Парусник» ДК «Смена». Прозвучали старинный и современный романсы композиторов Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки на стихи Пушкина, Есенина и Бродского, — уточнили в ЦСО.

Напомним, ЦСО «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (вт)