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Вечер салонной музыки и живописи прошел в ЦСО «Алтуфьевский»
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Вечер салонной музыки и живописи прошел в ЦСО «Алтуфьевский» 

Управа Алтуфьевского района 51 минуту назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» прошел вечер салонной музыки и живописи. Об этом сообщили в администрации ЦСО.
— Со своими работами нас познакомила сотрудница филиала «Алтуфьевский» Анна Каспарова. В музыкальной программе «Душа романсов» принимали участие театр «Поколение друзей» и клуб авторской песни «Парусник» ДК «Смена». Прозвучали старинный и современный романсы композиторов Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки на стихи Пушкина, Есенина и Бродского, — уточнили в ЦСО.
Напомним, ЦСО «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, дом 20, корпус 2. (вт)
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