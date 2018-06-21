Тест: Цой жив?

Виктор Цой стал кумиром для миллионов людей, на его песнях выросло не одно поколение. И сегодня поклонники музыканта отмечают его день рождения — 21 июня ему исполнилось бы 56 лет.

Виктор Цой родился в семье инженера и учительницы физкультуры в Ленинграде. Когда он учился в пятом классе, родители подарили ему гитару. А первый концерт-квартирник состоялся в Киеве в 1984 году, правда, закончился он тем, что музыканта депортировали в Москву. Но такое начало не помешало завоевать любовь и популярность.

Его смерть стала шоком для фанатов, в СМИ отмечают, что тогда количество суицидов в Ленинграде выросло на 30 процентов. В Москве и других городах появились народные памятники — на стене Цоя поклонники оставляют признания в любви, для них он по-прежнему жив.

Пройдите наш тест и узнайте, а жив ли Цой для вас.