Ещё
Тест: Цой жив?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Тест: Цой жив? 

Рамблер 21 июня 2018
Фото: Кадр из фильма
Виктор Цой стал кумиром для миллионов людей, на его песнях выросло не одно поколение. И сегодня поклонники музыканта отмечают его день рождения — 21 июня ему исполнилось бы 56 лет.
Виктор Цой родился в семье инженера и учительницы физкультуры в Ленинграде. Когда он учился в пятом классе, родители подарили ему гитару. А первый концерт-квартирник состоялся в Киеве в 1984 году, правда, закончился он тем, что музыканта депортировали в Москву. Но такое начало не помешало завоевать любовь и популярность.
Его смерть стала шоком для фанатов, в СМИ отмечают, что тогда количество суицидов в Ленинграде выросло на 30 процентов. В Москве и других городах появились народные памятники — на стене Цоя поклонники оставляют признания в любви, для них он по-прежнему жив.
Пройдите наш тест и узнайте, а жив ли Цой для вас.
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актёры, которых время сильно изменило4
Пышка Агилера обнажила грудь для обложки альбома12
Дружинина приступает к съемкам новых «Гардемаринов»59
Спортсмены, ставшие успешными актерами в Голливуде
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Видео
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:45
Недетские секреты «Улицы Сезам»
Кино С детьми
05:01
Что стало с персонажами мультфильмов
Кино С детьми
02:55
Алова и Наумова затерроризировали тараканы
Кино
11:57
Актёры, которых время сильно изменило
Кино
05:13
Роли, созданные для единственного актёра
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение