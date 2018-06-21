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На открытии Венского фестиваля музыкальных фильмов скрипачи из Австрии живьём сыграют Вивальди
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На открытии Венского фестиваля музыкальных фильмов скрипачи из Австрии живьём сыграют Вивальди 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Венский фестиваль музыкальных фильмов откроется живым концертом. На сцене перед главным зданием УрФУ 26 июля выступит струнный ансамбль Oberton String Octet.
Как рассказали организаторы фестиваля, Oberton String Octet — это восемь молодых музыкантов, которые играют на струнных инструментах. Они все разных национальностей. Ребята встретились в музыкальном университете города Грац на юго-востоке Австрии в 2015 году. С тех пор они вместе исполняют классическую и современную струнную музыку, много концертируют, записывают выступления на радио.
— Программа выступления коллектива на открытии Венского фестиваля музыкальных фильмов пока держится в секрете, но известно, что в первой части будут исполнены произведения Антонио Вивальди, которого так любят в России, — рассказали организаторы фестиваля.
Венский фестиваль музыкальных фильмов в этом году пройдёт в Екатеринбурге уже в девятый раз. Он продлится с 26 июля по 11 августа (его пришлось перенести на месяц из-за ЧМ). Послушать концерты и посмотреть записи опер, балетов и выступлений известных музыкантов можно будет совершенно бесплатно. В программе, среди прочего, запись концерта Нелли Фуртадо, опера «Ромео и Джульетта», балет «Щелкунчик», выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова и другое. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте, а график всех летних фестивалей в Екатеринбурге и окрестностях — здесь.
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