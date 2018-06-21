На открытии Венского фестиваля музыкальных фильмов скрипачи из Австрии живьём сыграют Вивальди

Венский фестиваль музыкальных фильмов откроется живым концертом. На сцене перед главным зданием УрФУ 26 июля выступит струнный ансамбль Oberton String Octet.

Как рассказали организаторы фестиваля, Oberton String Octet — это восемь молодых музыкантов, которые играют на струнных инструментах. Они все разных национальностей. Ребята встретились в музыкальном университете города Грац на юго-востоке Австрии в 2015 году. С тех пор они вместе исполняют классическую и современную струнную музыку, много концертируют, записывают выступления на радио.

— Программа выступления коллектива на открытии Венского фестиваля музыкальных фильмов пока держится в секрете, но известно, что в первой части будут исполнены произведения Антонио Вивальди , которого так любят в России, — рассказали организаторы фестиваля.