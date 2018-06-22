Участники программы «Московская смена» посетили концерт фортепианной музыки 

Ребята из школы №1231, находящиеся в проекте «Московская смена», побывали на фортепианном концерте. Мероприятие провели 19 июня в Центре чтения и творческого развития.
Программу для детей подготовили студенты Московского государственного института имени Альфреда Шнитке.
Кроме музыкальной части мероприятия, для школьников провели лекцию, где рассказали детали биографии и творческого пути таких композиторов, как Александр Скрябин, Людвиг ван Бетховен, Иоганнес Брамс и других.
— Ребята с удовольствием слушали, ведь классическая музыка развивает эстетический вкус и воображение, — сообщили на официальной странице образовательного учреждения.
Помимо прочего, в этот день для детей организовали поход в бассейн и экскурсию в Музей Москвы.