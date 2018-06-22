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Нестеров поставил спектакль о довоенном Берлине
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Нестеров поставил спектакль о довоенном Берлине 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На спектакль «Свобода №7» артиста вдохновили песни из старых немецких фильмов, которые он перевел на русский язык.
Олег Нестеров вновь представит свой спектакль «Свобода №7» на сцене «Гоголь-центра». Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как создавалась постановка и что ждет зрителей, читайте только на НСН.
«Спектакль, в общем-то, сделан по мотивам музыки, которая звучала в довоенных немецких фильмах. Я взял песни из этих картин и перевел их на русский язык. Все они — о любви. К сожалению, эти песни родились в страшное время. Сначала их отделила от нас война, потом — стена, потом эти песни и вовсе рухнули под ее обломками. Но, тем не менее, когда я их слушал, у меня возникало стойкое ощущение дежавю: как будто я эти песни давно знаю и люблю, только вот ни разу не слышал. Так вот, я их перевел на русский язык и получился спектакль в стиле кабаре. В нем я рассказываю про фильмы, в которых звучали эти песни, про режиссерские и актерские судьбы, но, главное — про довоенный Берлин, про жизнь этого города, про берлинские тайны, анекдоты, тосты, и так далее, в сопровождении капеллы берлинских почтальонов», — пояснил музыкант.
Увидеть спектакль Олега Нестерова «Свобода №7» можно будет 27 и 28 июня. А уже 30 июня артист выступит с группой «Мегаполис» в столичном ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.
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