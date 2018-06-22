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Валерий Гергиев по рекомендации врача отменяет выступление в Германии
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Валерий Гергиев по рекомендации врача отменяет выступление в Германии 

ТАСС 8 минут назад
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев по рекомендации врача передает руководство концертом Российско-немецкой музыкальной Академии 23 июня в Бад-Киссингене своему коллеге Александру Сладковскому. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (ГСО РТ), возглавляемого Сладковским.
"По совету своего доктора, Гергиеву придется меньше работать в качестве дирижера и даже отменить отдельные концерты, один из которых — концерт с Российско-немецкой музыкальной Академией, запланированный в Бад-Киссингене на фестивале Kissinger Sommer. По рекомендации маэстро Гергиева, в этот вечер за пульт встанет народный артист России Александр Сладковский", — сказали в пресс-службе.
В оркестре также отметили, что Сладковский нередко выступает в концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге и «хорошо знаком с творчеством Валерия Гергиева». «Это делает его идеальным кандидатом для замены маэстро Гергиева на этом концерте», — подчеркнули в ГСО РТ.
По информации ГСО РТ, по просьбе Гергиева также изменены программы его концертов в Санкт-Петербурге и Берлине.
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