В музее-усадьбе «Кусково» 23 июня состоится концерт органной музыки

Музей-усадьба «Кусково» приглашает жителей Новогиреева на концерты органной музыки в рамках девятого летнего музыкального фестиваля «Органные вечера в Кусково»

Фестиваль проходит с 26 мая по 25 августа, концерты проходят еженедельно по субботам в Танцевальном зале музея, и начинаются в 17.00 часов.

Этим летом жителям нашего района необязательно приезжать в центр города, чтобы побывать на хорошем концерте. В наступающую субботу в уникальных интерьерах дворца прозвучат достойные этого окружения произведения классической музыки. В программе — произведения Баха, Вивальди, Генделя, Моцарта, Мендельсона, Шуберта, Бизе и других великих композиторов классической эпохи, а исполнят их для слушателей

солистка Большого театра сопрано Оксана Лесничая и органист Владимира Скоморохов. Отметим, что в Танцевальном зале Дворца усадьбы Кусково, где проходят концерты фестиваля, установлен современный цифровой орган Viscount, предоставленный фирмой «Форте и Пиано». Орган изготовлен вручную и по своему звучанию максимально соответствует духовым органам, для которым и писалась эта великая музыка изначально.

Адрес музея-усадьбы «Кусково»: улица Юности, 2. Справки по телефону: +7 495 375 31 31.

Фото со страницы музея-усадьбы «Кусково» на фейсбук.