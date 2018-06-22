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Оперный концерт состоится во дворце Дурасова на Летней улице
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Оперный концерт состоится во дворце Дурасова на Летней улице 

Управа района Люблино 55 минут назад
Фото: Управа района Люблино
В музее-усадьбе «Люблино» на Летней улице 24 июня состоится оперный концерт.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино».
«Солисты театра «На Басманной» под руководством Жанны Тертерян во дворце Дурасова исполнят арии и сцены из любимых опер русских и европейских композиторов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Начало концертной программы в 16.00. Вход по билетам.
Музей-усадьба находится по адресу улица Летняя, дом 1, строение 1. (мю)
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