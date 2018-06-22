Ещё
Музыкальное шоу-спектакль по мотивам русских праздников покажут в «Аптекарском огороде»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Музыкальное шоу-спектакль по мотивам русских праздников покажут в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Музыкальное шоу-спектакль «Русская ярмарка» по мотивам национальных праздников пройдет в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 15 июля 2018 г. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«15 июля под открытым небом в «Аптекарском огороде» пройдет яркое и веселое музыкальное шоу-спектакль «Русская ярмарка» с подлинным русским размахом и колоритом. Только в этой уникальной программе можно увидеть таинство и магию дня Ивана Купала, радостный праздник урожая, традиционную русскую ярмарку, русскую зиму с Рождеством, колядками, игрищами и широкую Масленицу», — отметила О. Архипова. Она пояснила, что «Русская ярмарка» — это первое музыкальное шоу-спектакль, основанное на синтезе народных традиций и современности, в котором обработка песен и музыки со всех уголков России переплетается с оригинальным исполнением обрядовых мелодий и сопровождается яркими хореографическими постановками. В спектакле принимает участие вокально-хореографический ансамбль «Русы».
Агентство «Москва»: последние новости
Редкий лунный кактус-черепаха расцветет в «Аптекарском огороде» 18 июня Певец Н.Носков переведен из реанимационного отделения в стационар Большой театр в марте отправится на гастроли во Францию и Швейцарию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пышка Агилера обнажила грудь для обложки альбома7
Актёры, которых время сильно изменило3
Дружинина приступает к съемкам новых «Гардемаринов»13
Роковой курс: как гасли звезды
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Видео
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:45
Недетские секреты «Улицы Сезам»
Кино С детьми
05:01
Что стало с персонажами мультфильмов
Кино С детьми
02:55
Алова и Наумова затерроризировали тараканы
Кино
11:57
Актёры, которых время сильно изменило
Кино
05:13
Роли, созданные для единственного актёра
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение