Музыкальное шоу-спектакль по мотивам русских праздников покажут в «Аптекарском огороде»

Музыкальное шоу-спектакль «Русская ярмарка» по мотивам национальных праздников пройдет в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 15 июля 2018 г. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«15 июля под открытым небом в «Аптекарском огороде» пройдет яркое и веселое музыкальное шоу-спектакль «Русская ярмарка» с подлинным русским размахом и колоритом. Только в этой уникальной программе можно увидеть таинство и магию дня Ивана Купала, радостный праздник урожая, традиционную русскую ярмарку, русскую зиму с Рождеством, колядками, игрищами и широкую Масленицу», — отметила О. Архипова. Она пояснила, что «Русская ярмарка» — это первое музыкальное шоу-спектакль, основанное на синтезе народных традиций и современности, в котором обработка песен и музыки со всех уголков России переплетается с оригинальным исполнением обрядовых мелодий и сопровождается яркими хореографическими постановками. В спектакле принимает участие вокально-хореографический ансамбль «Русы».