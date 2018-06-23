Louna презентует новый альбом осенью

По словам Лусинэ Геворкян пластинка, получившая название «Полюса», будет представлена публике 17 ноября.

Группа Louna готовится к концерту-презентации своего нового альбома «Полюса». 17 ноября коллектив даст большой сольный концерт. Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какие песни прозвучат со сцены, читайте только на НСН.

«Трек-лист наших презентаций по нашей старой-доброй традиции будет состоять из всех песен с нового альбома, альбома «Полюса», и, конечно же, практически из всех хитов с ранних альбомов. То есть, концерт будет достаточно долгим и насыщенным», — пообещала артистка.

А в августе группу Louna можно будет услышать на «НАШЕСТВИИ». Коллектив выступит на ГЛАВНОЙ сцене фестиваля.