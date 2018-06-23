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Снимут фильм о женщине-пауке
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Снимут фильм о женщине-пауке 

Рамблер 1 час назад
Sony готовят спин-офф "Человека-паука" о супергероине Шелк.
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