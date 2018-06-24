«Какие вы бешеные театральные люди»: фестиваль уличных театров закрыли музыкальным отрывом

Музыкальный марафон шел около шести часов

В клубе М33 сегодня вечером с драйвом и на позитивной волне завершился 24ый Международный фестиваль уличных театров — большим музыкальным фестивалем. Место здесь нашлось всем: и почитателям архангельских талантов, и любителям как следует покричать, и фанатам современной музыкальной индустрии России.

В фестивальную площадку с 16 часов превратился весь М33 — при входе зрителей встречал и заставлял выходить из зоны комфорта Официальный оркестр Картонии. О том, как открывался фестиваль, и чего ждали от него зрители, корреспонденты 29.ru говорили во время прямого эфира. Работу на главном танцполе началась с выступления любимцев архангельской публики. Свою солнечную и будто первобытную энергетику всем пришедшим дарили колумбийские барабанщики «AAINJAA». Приезд коллектива, который полюбился публике в прошлом году, стал сюрпризом для Архангельска в этот раз — организаторы до самого вечера открытия держали в секрете, что колумбийцы вновь приедут на русский Север.

Сила и мощь ударов о барабаны привлекла на танцпол практически всех, кто прибыл к самому началу фестиваля. Всё действо продлилось около часа: колумбийцы то отбивали ритм, то вдруг ломкими движениями создавали настроение покинутости и усталости, но это было лишь ловким обманом — через мгновение они вновь бойко продолжали создавать свой ритмический рисунок. К концу они позволили так полюбившим их зрителям вплотную приблизиться к ним — прощались артисты и их архангельские фанаты в теплом тесном кругу.

После жаркого выступления колумбийцев слово взял создатель и бессменный руководитель фестиваля Виктор Панов. Он поблагодарил всех зрителей за то, что помогли уличным театрам состояться — живо интересовались выступлением каждого артиста.

— Мы не можем этого не делать в нашем в городе, в котором из 12 месяцев в году 11 — холод и сырость, и еще полтора — дождь и разрушенные тротуары. Сегодня здесь люди, которые выросли за 24 года, что идет фестиваль. Ваши мамы и папы начинали это. Не могу не поблагодарить людей — тысячи собирались вокруг почти каждого выступления. И для меня осень важно, что на фестивале прозвучали мировые имена. Это, в первую очередь, Антон Адасинский . Он сегодня нам написал: «Не хотелось ехать, уговорили. Архангельск меня взял». Вообще артистами наш фестиваль признан одним из лучших, все они говорят, что такого зрителя, как в Архангельске, нигде нет, — сказал Панов и открыл самую ожидаемую часть фестиваля.

В этом году фестиваль уличных театров отказался от традиционных для дней открытия и закрытия шествий. Формат музыкальной вечеринки многим мог показаться закрывающим путь к уличным театрам для большого количества жителей города. Но те, кто на музыкальную часть пришли, сходятся на том, что это просто поиск новых форматов работы, который необходим для развития любому проекту. Да и сами организаторы — Архангельский молодежный театр — еще перед открытием признавались, что просто устали от своих же традиций. Музыкальный фестиваль в М33 обещал северянам сразу трех хэдлайнеров. Первыми на сцену вышли творцы интеллектуальной танцевальной музыки — группа СБПЧ. О них говорят, что их творчество — сплав электроники, рэп-интонаций и инди-музыки. Судя по реакции зала, эти исполнители Архангельском любимы — зал в едином порыве то начинал впадать в медитацию под монотонный звук, то прыгать под знакомые мотивы.

Перед выступлением второго приглашенного артиста, Антохи MC с его верной спутницей — трубой, зрителей попросили на полчаса отвлечься архангельскими коллективами. В другом зале клуба их ждали выступления театра «Es Sentia» и группы «Неизвестный Композитор». Под музыкальные композиции последних зрители фестиваля даже вышли потанцевать парами.

Антоха MC свое выступление начал с песни «Джуманджи» — хита известного еще в 1990-е годы музыканта и рэп-исполнителя Михея. Это и не удивительно, ведь музыканта часто сравнивают с Михеем — их роднит и подача музыки, и даже голоса чем-то схожи. Всю свою программу Антоха MC желал архангелогородцам доброго вечера и вообще всячески настраивал на волну позитив, призывая не скучать и весело жить.

Но конечно же с особыми надеждами зал ждал, когда на сцену выйдут исполнители цыганского уличного алко-хардкора — группа The Hatters. Поэтому даже во время 15-минутки, пока на сцене настраивали аппаратуру для завершавших фестиваль музыкантов, никто не расходился — все старались занять выгодную позицию у сцены, чтобы и для танцев было место, и кумиров было видно хорошо. И вот самая ожидаемая группа вечера вышла на сцену, сразу заполнив пространство бодрящим сочетанием скрипки, баяна и увесистой балалайки-контрабаса.

Поразило и умение наладить контакт с публикой. Артисты хоть и вели себя, созвучно своему образу, грубо-вальяжно, но не забыли, что приехали закрывать фестиваль уличных театров — фестиваль с историей и большой любовью к искусству. «Я не знал, какие вы здесь бешеные театральные люди» или «Архангельск — колыбель поэзии, оказывается» — то и дело между песнями удивлялся солист The Hatters Юрий Музыченко . Еще в начале музыкальной программы он рассказал своим слушателям, что сегодня свой день рождения отмечает российский клоун и участник театра «Лицедеи» Леонид Лейкин . Отыграв громкую и заводную программу Музыченко не просто попрощался с северной публикой, а искренне поблагодарил их за любовь к театру.

— Если у вас хватит сил положить жизнь на эту нищую плаху — искусство театра, то вы молодцы. Я не смог, — такими словами завершил выступление Музыченко.

В следующем году в Архангельске состоится юбилейный — 25-ый — фестиваль уличных театров. К такой дате искусство театра архангельские служители искусства не только не оставят своё любимое дело, но и проведут его на еще более высоком уровне — уже сейчас планируется провести большой карнавал и пригласить самых ярких артистов, приезжавших на фестиваль за все годы его работы.