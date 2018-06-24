Международный молодежный симфонический оркестр даст концерт в Нижнем Новгороде

28 июня в 18:00 в Кремлевском концертном зале состоится праздничный концерт уникального творческого проекта -Международного молодежного симфонического оркестра. Этот творческий коллектив широко известен не только в Нижнем Новгороде, но и за рубежом. Проект объединяет молодых нижегородских, российских и лучших зарубежных музыкантов.

Никита Абросимов родился в 1988 году на Урале. С 2000 по 2007 год обучался в Нижнем Новгороде, окончив музыкальную школу и Музыкальное училище имени М. А. Балакирева в классе Натальи Фиш, затем совершенствовал мастерство в Индианском университете в США, где занимался с профессором Александром Торадзе (2008–2011), а также в лондонском Королевском колледже музыки в классе профессора Дмитрия Алексеева (2012–2015). За дирижёрским пультом Молодёжного симфонического оркестра — прославленный нижегородец, активно концертирующий в России и за рубежом, лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Золотая маска» — Максим Емельянычев и руководитель симфонического оркестра Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева, доцент Вадим Дурандин.

Международный молодежный симфонический оркестр был создан в 2014 г. В числе 70 талантливых оркестрантов Россию представляли музыканты из Нижнего Новгорода, Москвы и Уфы, а зарубежные страны — Нови Сад (Сербия), Цзинянь (Китай) и Дьер (Венгрия).

Главным координатором проекта является Нижегородское музыкальное училище им. М. А. Балакирева. А блестящее воплощение идеи столь масштабного проекта стало возможным только благодаря объединению усилий учредителей Международного молодежного симфонического оркестра: Правительства Нижегородской области, Министерства культуры Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, а также департамента культуры и комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода.

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