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Попасть на прощальный фестиваль в Эрарта Сцене сможет любой обладатель Абонемента в музей
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Попасть на прощальный фестиваль в Эрарта Сцене сможет любой обладатель Абонемента в музей 

Собака 50 минут назад
Фото: Собака
Эрарта Сцена 30 июня проведет свой последний концерт в виде масштабного фестиваля, в котором примут участие постоянные резиденты и друзья культурной площадки.
Кроме того, Эрарта Сцена сделает презент для публики: попасть на заключительный фестиваль может любой обладатель Абонемента в музей Эрарта или посетитель, купивший в день концерта билет в музей.
Также у любой музыкальной группы, сольного исполнителя или диджея 29 июня появится возможность выступить на крупнейшей в городе площадке. Необходимо выслать свои видео, аудио и рассказ о себе в обсуждение встречи до 20 июня включительно. Будут выбраны 5-6 участников, которые выступят на концерте. Билеты можно приобрести тут.
Напомним, что Эрарта с 1 июля закрывает свой проект «Эрарта Сцена». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба музея современного искусства.
«Так бывает, что что-то хорошее заканчивается. Это означает только одно — обязательно начнется что-то новое. А вам, надеюсь, будет что вспомнить», — отметил программный директор Эрарта Сцены Денис Рубин.
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