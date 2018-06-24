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Дети руководителя региона Глеба Никитина выступили на Большой Покровской
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Дети руководителя региона Глеба Никитина выступили на Большой Покровской 

Нижегородская правда 51 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
Дети руководителя региона Глеба Никитина выступили на Большой ПокровскойИзвестный московский ансамбль (его артисты исполняют песни на 25 языках мира) сегодня дал открытый концерт на Большой Покровской.
Среди артистов были близнецы Петр и Арина Никитины — дети руководителя региона Глеба Никитина. Их учитель по вокалу и музыке Алексей Рускол работает в «Гренаде»: близнецы вышли на импровизированную сцену вместе со своим педагогом.
Большинство зрителей на Покровке вряд ли узнали в брате с сестрой детей руководителя региона: они просто аплодировали артистичным школьникам.
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