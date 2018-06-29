«Русский язык — это божественное послание»: Вениамин Смехов пожелал успеха участникам конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов пожелал всем участникам конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» успеха и отметил, что настоящим победителем может стать тот человек, который «нужные книжки в детстве читал». Об этом сообщило ИА НСН.

«Если этот конкурс носит в названии имя Владимира Высоцкого, это означает, что главным напутствием и лозунгом можно считать последнюю строчку песни Высоцкого: «Значит, нужные книжки ты в детстве читал»», — пояснил актер.

Он назвал соревнование в исполнении песен «добрым делом».

«Это и есть продолжение лучших авторов и военных песен, и песен наших бардов, которые воспитывали в весьма бесчеловечное время советского режима и которые являются сочетанием музыки, ритма, исполнения, но, прежде всего — текстов», — продолжил Смехов.

По его словам, «русский язык — это божественное послание», необходимо беречь слово и стараться не совершать ошибок.

«Представители авторской песни — это и есть учителя нашей жизни. Это Галич, Высоцкий, Окуджава, Визбор, Городницкий», — резюмировал артист.