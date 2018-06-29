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«Русский язык — это божественное послание»: Вениамин Смехов пожелал успеха участникам конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»
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«Русский язык — это божественное послание»: Вениамин Смехов пожелал успеха участникам конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов пожелал всем участникам конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» успеха и отметил, что настоящим победителем может стать тот человек, который «нужные книжки в детстве читал». Об этом сообщило ИА НСН.
«Если этот конкурс носит в названии имя Владимира Высоцкого, это означает, что главным напутствием и лозунгом можно считать последнюю строчку песни Высоцкого: «Значит, нужные книжки ты в детстве читал»», — пояснил актер.
Он назвал соревнование в исполнении песен «добрым делом».
«Это и есть продолжение лучших авторов и военных песен, и песен наших бардов, которые воспитывали в весьма бесчеловечное время советского режима и которые являются сочетанием музыки, ритма, исполнения, но, прежде всего — текстов», — продолжил Смехов.
По его словам, «русский язык — это божественное послание», необходимо беречь слово и стараться не совершать ошибок.
«Представители авторской песни — это и есть учителя нашей жизни. Это Галич, Высоцкий, Окуджава, Визбор, Городницкий», — резюмировал артист.
25 июня стартовал прием заявок на молодежный конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», который организовали радиостанция «НАШЕ Радио» и Благотворительный Фонд под управлением Никиты Высоцкого.
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