В Петербурге открывается международный фестиваль-конкурс «Три века классического романса»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Международный фестиваль «Три века классического романса» в 16 раз открывается в понедельник в Петербурге. Гала-концерт пройдет в Академической капелле.

В фестивале вместе с российскими исполнителями примут участие их коллеги из Германии, Нидерландов, Франции, Японии. Параллельно будет проходить и конкурс вокально-фортепианных дуэтов из восьми стран Европы и Азии. Жюри смотра возглавил народный артист России певец Владимир Чернов

"Наш фестиваль изначально позиционировал себя как музыкальное событие, которое имеет под собой серьезную профессиональную основу. У нас очень сложная конкурсная программа — надо владеть языками, стилями, репертуаром разнообразным, охватывающим три столетия существования романса. И сам фестиваль тоже представляет собой широчайший спектр романсового жанра всех эпох и стилей", — рассказала ТАСС художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка России профессор консерватории Ирина Шарапова.

Все грани романса

Одна из программ в Малом зале филармонии посвящена романсовому наследию Сергея Рахманинова . Здесь же в концерте «Романс без границ» прозвучат сочинения Шуберта, Малера, Цемлинского и Берга. В вечере примут участие певец из Нидерландов Роберт Холл и певица из Германии Мартина Рюпинг, которые входят в состав жюри конкурса. В концерте «Код вечности» в зале капеллы петербургская певица Ольга Кондина выступит в сопровождении французских музыкантов — органиста Кристиана Отта и арфистки Изабель Лагорс. В концерте примет участие гостья из Японии Хатсуе Накамура, которая представит романсы композиторов своей страны. Концерт «Немецкий романтизм» будет посвящен памяти постоянного участника и друга фестиваля, народного артиста России пианиста Павла Егорова

Изюминка фестиваля — проект «Театр романса», который будет представлен в Белом зале Большого Петергофского дворца. В концерте-спектакле, созданном молодыми режиссерами, прозвучат старинные русские романсы, написанные на рубеже XVIII-XIX веков.

Фестиваль и конкурс завершатся в один вечер — 2 июля, когда в зале капеллы одновременно с выступлением звезд пройдет и финал конкурса. Публика сможет не только присутствовать на состязании финалистов, но и участвовать в присуждении «Приза зрительских симпатий».