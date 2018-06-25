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Оркестр musicAeterna исполнит в Москве Четвертую симфонию Малера
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Оркестр musicAeterna исполнит в Москве Четвертую симфонию Малера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Симфония № 4 и песни из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» Густава Малера прозвучат во вторник, 26 июня, в концертном зале имени Чайковского в исполнении оркестра musicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета, сопрано Анны-Люсии Рихтер и баритона Флориана Беша.
Дирижер — Теодор Курентзис по праву считается одной из самых неординарных фигур современного музыкального театра и желанным гостем в лучших концертных залах мира.
Оркестр musicAeterna был создан Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, часть музыкантов переехала в Пермь вслед за худруком в 2011 году. Оркестр выступал в Вене, Лондоне, Париже, Афинах, Амстердаме, Зальцбурге, Москве, Петербурге и многих других городах.
Выступление коллектива на одной из ведущих площадок страны состоится благодаря поддержке генерального спонсора оркестра — банка ВТБ.
Симфония № 4 для сопрано и оркестра, которая будет представлена на суд зрителей, занимает особое место в творчестве Малера по своему характеру и настроению. Симфония, родившаяся из песни — так ее называют музыковеды. В основу произведения легла вокальная миниатюра для голоса с оркестром «Мы вкушаем небесные радости» ("Райское житье") на текст из сборника немецких народных песен «Волшебный рог мальчика». Как в наивной душе ребенка переплетаются воедино земные и духовные радости, так и в музыке Малера перекликаются простодушие и лукавство, загадочность божественной гармонии и пародийное преломление духовности в народном творчестве. Песенный цикл «Волшебный рог мальчика» также написан композитором на стихи из одноименного сборника.
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