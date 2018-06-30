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Около 200 тыс. человек посетили фестиваль «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге
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Около 200 тыс. человек посетили фестиваль «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня /ТАСС/. Около 200 тыс. человек посетили крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night ("Уральская ночь музыки"), который прошел в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
"Зрителями четвертой «Уральской ночи музыки» стали около 200 тыс. человек. Мероприятие прошло без происшествий", — сказали в пресс-службе.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram отметил, что «бренд „Ночи музыки“ обязательно должен развиваться».
"За несколько лет у нас на глазах родился замечательный музыкальный фестиваль, появилась новая традиция: одну летнюю ночь весь город наслаждается отличной музыкой! Самой разной: от классики до хип-хопа, от техно до шансона Это уже одна из визитных карточек Екатеринбурга, Свердловской области, всего Урала. Думаю, для власти здесь самая правильная позиция — не мешать, а где попросят — оказать возможную поддержку", — написал глава региона.
На фестивале выступили более 2 тыс. музыкантов из 23 стран. В списке хедлайнеров — Эмир Кустурица, Иван Дорн, Нейромонах Феофан, Сергей Трофимов, Joy, Baccara, Arabesque, Therr Maitz, Noize MC, LRK-трио, трио Дениса Галушко, Триагрутрика, Nastya Kudry. Площадками фестиваля стали более 100 объектов в центре города — рестораны, кафе, музеи, театры, вузы, кинотеатры, скверы, балконы, гостиницы.
Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек, прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек.
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