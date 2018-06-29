Российские космонавты с борта МКС поприветствовали участников «Уральской ночи музыки»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. / ТАСС /. Российские космонавты Сергей Прокопьев Олег Артемьев с борта Международной космической станции поприветствовали участников фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night), который в пятницу пройдет в Екатеринбурге. Запись приветствия представили журналистам на пресс-конференции.

"Ну как, пошумим сегодня? Мы, космонавты российского экипажа на Международной космической станции Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, от всей души приветствуем вас на фестивале Ural Music Night", — сказал Прокопьев.

Артемьев пожелал участниками фестиваля «всегда прекрасного настроения и стремления ко всему необычному». «Все самое главное, интересное и прекрасное ждет вас впереди», — добавил он.

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев , который в течение фестиваля будет комментировать трансляции с площадок, сообщил на пресс-конференции, что представит в пятницу премьеру своей песни. «Сегодня будет премьера песни, премьера песни в моем исполнении, в абсолютно живом», — рассказал он.

"Уральская ночь музыки" — крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль, который пройдет в ночь с 29 на 30 июня. На нем выступят более 2 тысяч музыкантов из 23 стран. В списке хедлайнеров — Эмир Кустурица Иван Дорн , Нейромонах Феофан, Сергей Трофимов , Joy, Baccara, Arabesque, Therr Maitz, Noize MC, LRK-трио, трио Дениса Галушко, Триагрутрика, Nastya Kudry. Площадками фестиваля станут более 100 объектов в центре города — рестораны, кафе, музеи, театры, вузы, кинотеатры, скверы, балконы, гостиницы.

Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек, прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек. В этом году за счет болельщиков чемпионата мира по футболу ожидается до 200 тыс. зрителей.