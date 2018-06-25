Почти 30 тысяч любителей рок-музыки собрались на фестиваль «Кинопробы»

Традиционно, он собирает целые династии рокеров. Все они отмечают день рождения своего кумира — Виктора Цоя . Море драйва, ностальгии, любимые песни, но даже здесь не обошлось без футбола. Слово — Екатерине Ивановой

Цой жив! На бывшем Аэродроме в Окуловке Новгородской области это лишний раз доказали.

— Мы сказали, Стас, сделай нам какой — нибудь концерт, пожалуйста, так как нам не на что уехать в Новосибирск. Он сказал, ну, хорошо и поставил нас в «Ассу», и мы там сыграли.

Зрительный зал в корзине воздушного зала. На фестивале «Кинопробы» можно и полетать. Весь лагерь и сцена, как на ладони. С каждой минутой народу становится все больше. Совсем скоро на сцену выйдет группа «Алиса». «Алиса» — это всегда ярко, мощно и очень громко. Константин Кинчев выступал на фестивале еще год назад и сразу решил — он обязательно вернется.

На сцене легенда русского рока группа ДДТ. На часах половина второго ночи. Но концерт в самом разгаре. Любимые песни. Киловатты звука и света. И невероятная энергетика. В разношерстной толпе можно встретить целые династии рокеров. В палаточном городке концерты в режиме нон — стоп.

Чтобы не проспать выступление любимого артиста, гости даже будильники заводят. И в самом деле, где еще на одной сцене увидишь всех и сразу. Почти 30 тысяч зрителей собрались здесь. Уже решено, что и следующий день рождения последнего героя русского рока снова отметят на новгородской земле.