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Почти 30 тысяч любителей рок-музыки собрались на фестиваль «Кинопробы»
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Почти 30 тысяч любителей рок-музыки собрались на фестиваль «Кинопробы» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Традиционно, он собирает целые династии рокеров. Все они отмечают день рождения своего кумира — Виктора Цоя. Море драйва, ностальгии, любимые песни, но даже здесь не обошлось без футбола. Слово — Екатерине Ивановой.
Цой жив! На бывшем Аэродроме в Окуловке Новгородской области это лишний раз доказали.
Дмитрий Ревякин Цоя знал лично. Играл на премьере фильма «Асса». Продюсер Стас Намин пригласил.
— Мы сказали, Стас, сделай нам какой — нибудь концерт, пожалуйста, так как нам не на что уехать в Новосибирск. Он сказал, ну, хорошо и поставил нас в «Ассу», и мы там сыграли.
Зрительный зал в корзине воздушного зала. На фестивале «Кинопробы» можно и полетать. Весь лагерь и сцена, как на ладони. С каждой минутой народу становится все больше. Совсем скоро на сцену выйдет группа «Алиса». «Алиса» — это всегда ярко, мощно и очень громко. Константин Кинчев выступал на фестивале еще год назад и сразу решил — он обязательно вернется.
На сцене легенда русского рока группа ДДТ. На часах половина второго ночи. Но концерт в самом разгаре. Любимые песни. Киловатты звука и света. И невероятная энергетика. В разношерстной толпе можно встретить целые династии рокеров. В палаточном городке концерты в режиме нон — стоп.
Чтобы не проспать выступление любимого артиста, гости даже будильники заводят. И в самом деле, где еще на одной сцене увидишь всех и сразу. Почти 30 тысяч зрителей собрались здесь. Уже решено, что и следующий день рождения последнего героя русского рока снова отметят на новгородской земле.
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