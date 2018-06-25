Пелагея станет хедлайнером фестиваля «Русский мир»

Уже в эту субботу в Сергиевом Посаде пройдет фестиваль «Русский мир», включенный в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу‐2018. Хедлайнером мероприятия станет группа «Пелагея», об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В программе фестиваля — большое количество различных видов спорта, народные ремесла и национальная кухня, а также насыщенная концертная программа.

На сцене «Русского мира» выступят творческие коллективы, ансамбли народных песен, детские коллективы. Также ожидается концерт духовной и этнической музыки. Главной звездой мероприятия в этом году станет группа «Пелагея». Коллектив исполнит для зрителей фестиваля «Русский мир» народные песни и порадует всех ярким выступлением.

Солистка группы «Пелагея», Пелагея Телегина, приглашает всех желающих встретиться 30 июня у стен древней Троице-Сергиевой Лавры.

«Фестиваль национальных видов спорта «Русский мир» — очень интересное событие. Здесь вас будут ждать более 45 видов спорта, народные ремесла, национальная кухня, и даже историческая реконструкция. Мы ждем вас 30 июня в Сергиевом Посаде на фестивале «Русский мир»», — говорит певица.