Концерт для любителей классической музыки и оперного вокала прошел на 3-й Парковой

В читальном зале районной библиотеки №85 состоялся бесплатный концерт «Валторна и голос».

Библиотека №85 пригласила жителей района Измайлово и гостей столицы, которые любят классическую музыку и оперный вокал, посетить в воскресенье, 24 июня, интереснейший концерт, во время которого можно было услышать живое исполнение мировых музыкальных шедевров.

Перед зрителями в этот день выступили профессиональные музыканты. Они исполнили свои любимые произведения русской и зарубежной классической музыки. Измайловцы слушали выступления солиста Государственного духового оркестра (валторна) Владимира Карнауха и профессионального пианиста Елену Медведеву