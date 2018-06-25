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Концерт для любителей классической музыки и оперного вокала прошел на 3-й Парковой
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Концерт для любителей классической музыки и оперного вокала прошел на 3-й Парковой 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В читальном зале районной библиотеки №85 состоялся бесплатный концерт «Валторна и голос».
Библиотека №85 пригласила жителей района Измайлово и гостей столицы, которые любят классическую музыку и оперный вокал, посетить в воскресенье, 24 июня, интереснейший концерт, во время которого можно было услышать живое исполнение мировых музыкальных шедевров.
Перед зрителями в этот день выступили профессиональные музыканты. Они исполнили свои любимые произведения русской и зарубежной классической музыки. Измайловцы слушали выступления солиста Государственного духового оркестра (валторна) Владимира Карнауха и профессионального пианиста Елену Медведеву.
Кроме того перед любителями классической музыки выступили лауреаты международных конкурсов Светлана Галкина (сопрано), Анастасия Иванова (сопрано) и Амалия Калаева (сопрано), концертмейстером выступит Алексей Чекменев.
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