Закрытие Дягилевского фестиваля: симфония Малера, кеды и танцы до утра. Смотрим, как это было

Впечатлений от фестиваля хватит на весь год В этом году слушателям и зрителям Дягилев-феста предложили два формата закрытия праздника. Официальная часть традиционно прошла в Театре оперы и балета, а неформальная — на новой площадке Мотороремонтного завода Шпагина.

Первые гости вечера

На освещенной солнцем площади перед театром было оживленно. Здесь, на закрытии международного фестиваля Дягилева, собралась светская публика из Перми, Москвы, Петербурга и других городов. На выступление фестивального оркестра спешили гости — дамы в вечерних туалетах и харизматичные джентльмены.

На закрытии фестиваля было много стильно одетых гостей

В фойе гостям предлагали легкие напитки и канапе. В ожидании концерта зрители обмахивались веерами, читали программки и увлеченно участвовали в фотосессиях.

Многие фотографировались на фоне театра

После третьего звонка публика заспешила в зал. На заключительном концерте прозвучал вокальный цикл «Волшебный рог мальчика» и Симфония № 4 соль мажор Густава Малера

Гостей все больше и больше

Оркестром дирижировал Теодор Курентзис . Солировали сопрано Анна Лючия Рихтер и бас-баритон Флориан Бёш.

Похоже, кто-то опаздывает

Вторая — неформальная — часть закрытия переместилась в цех завода имени Шпагина. На время фестиваля он превратился в одну из его концертных площадок.

В ожидании спутников

Публика, бывшая до этого момента в театре на официальном закрытии, тоже спешила попасть на заводскую площадку.

За закрытие фестиваля — всей семьей!

Организаторы предупредили, чтобы гости приходили в удобной одежде.

На многих гостях были яркие костюмы

Поэтому многие из них сменили смокинги и платья на обычные футболки и рваные джинсы, а туфли на шпильке — на кеды.

Кто-то приехал на машине, а кто-то и на самокате. Так быстрее, учитывая вечерние пробки

Внутри цех Пермского мотовозоремонтный завода был превращен в огромное, освещенное мощными прожекторами, пространство со сценой, танцполом и сидениями для зрителей.

Спорят о современной музыке

Действо началось с музыкальной инсталляции. Классический вокал прозвучал в сопровождении хаотичной электронной музыки.

И здесь тоже горячие споры

Звуки неожиданно раздавались из разных частей зала из колонок, размещенных по всему цеху и скрытых от глаз зрителя.

А кто-то делает селфи

Солистку сменили андеграундные группы Gnoomes из Перми, Sal Solaris из Москвы и Shortparis из Санкт-Петербурга. Под аккорды электро-гитар слушатели выходили на нижнюю площадку и танцевали в такт музыки.

Актер и музыкант Александр Смирнов не пропускает ни одного интересного концерта

Гости вечеринки периодически выходили на улицу, где продолжали общаться, танцевать и, подкрепившись напитками и закусками, как это бывает на европейских фестивалях, возвращались в зал.

Экс-директор канала ТНТ в Перми и бывший ведущий передачи «Пермяков и пермяки» Евгений Пермяков с друзьями

Вечеринка закончилась на рассвете, который прекрасно был виден над рекой с верхней площадки завода.

Билеты на закрытие фестиваля были распроданы задолго до события

В эти же выходные в городе прошло еще четыре ярких фестиваля. О полетах пилотажных групп на «Крыльях Пармы», национальном празднике Сабантуй, молодежных фестах «Пермь — место силы» и Red Fest можно узнать на сайте 59.ru.

В ожидании концерта

Красивые дамы были украшением вечера

Люди искусства. Слева — питерская художница Алена Коган — автор инсталляции «Струны», размещенной перед театром. Справа — арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева

Обсуждение фестиваля

Кто-то спешит на концерт

А кто-то не торопится

Завод Шпагина. Вечеринка начинается

На празднике было много ярких девушек

Кто-то приходил парами

А кто-то — один

Еще одна пара

А эта пара — творческая. Художники Михаил Павлюкевич и Ольга Субботина

Внутри цеха № 5. На площадке все больше и больше гостей

На вечеринке встречались друзья и подруги

Кто-то опаздывает

Первое выступление. Классический вокал сочетался с электронными звуками

Пермская группа Gnoomes продолжила концерт

Цех завода превратился в концертную площадку

Гости в восторге

Барабанщик Gnoomes Паша Федосеев

В музыкальных паузах можно и подурачиться

Гости слушают и танцуют

Вечеринка продолжалась почти до утра