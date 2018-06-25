Закрытие Дягилевского фестиваля: симфония Малера, кеды и танцы до утра. Смотрим, как это было 

Впечатлений от фестиваля хватит на весь год В этом году слушателям и зрителям Дягилев-феста предложили два формата закрытия праздника. Официальная часть традиционно прошла в Театре оперы и балета, а неформальная — на новой площадке Мотороремонтного завода Шпагина.
Первые гости вечера
На освещенной солнцем площади перед театром было оживленно. Здесь, на закрытии международного фестиваля Дягилева, собралась светская публика из Перми, Москвы, Петербурга и других городов. На выступление фестивального оркестра спешили гости — дамы в вечерних туалетах и харизматичные джентльмены.
На закрытии фестиваля было много стильно одетых гостей
В фойе гостям предлагали легкие напитки и канапе. В ожидании концерта зрители обмахивались веерами, читали программки и увлеченно участвовали в фотосессиях.
Многие фотографировались на фоне театра
После третьего звонка публика заспешила в зал. На заключительном концерте прозвучал вокальный цикл «Волшебный рог мальчика» и Симфония № 4 соль мажор Густава Малера.
Гостей все больше и больше
Оркестром дирижировал Теодор Курентзис. Солировали сопрано Анна Лючия Рихтер и бас-баритон Флориан Бёш.
Похоже, кто-то опаздывает
Вторая — неформальная — часть закрытия переместилась в цех завода имени Шпагина. На время фестиваля он превратился в одну из его концертных площадок.
В ожидании спутников
Публика, бывшая до этого момента в театре на официальном закрытии, тоже спешила попасть на заводскую площадку.
За закрытие фестиваля — всей семьей!
Организаторы предупредили, чтобы гости приходили в удобной одежде.
На многих гостях были яркие костюмы
Поэтому многие из них сменили смокинги и платья на обычные футболки и рваные джинсы, а туфли на шпильке — на кеды.
Кто-то приехал на машине, а кто-то и на самокате. Так быстрее, учитывая вечерние пробки
Внутри цех Пермского мотовозоремонтный завода был превращен в огромное, освещенное мощными прожекторами, пространство со сценой, танцполом и сидениями для зрителей.
Спорят о современной музыке
Действо началось с музыкальной инсталляции. Классический вокал прозвучал в сопровождении хаотичной электронной музыки.
И здесь тоже горячие споры
Звуки неожиданно раздавались из разных частей зала из колонок, размещенных по всему цеху и скрытых от глаз зрителя.
А кто-то делает селфи
Солистку сменили андеграундные группы Gnoomes из Перми, Sal Solaris из Москвы и Shortparis из Санкт-Петербурга. Под аккорды электро-гитар слушатели выходили на нижнюю площадку и танцевали в такт музыки.
Актер и музыкант Александр Смирнов не пропускает ни одного интересного концерта
Гости вечеринки периодически выходили на улицу, где продолжали общаться, танцевать и, подкрепившись напитками и закусками, как это бывает на европейских фестивалях, возвращались в зал.
Экс-директор канала ТНТ в Перми и бывший ведущий передачи «Пермяков и пермяки» Евгений Пермяков с друзьями
Вечеринка закончилась на рассвете, который прекрасно был виден над рекой с верхней площадки завода.
Билеты на закрытие фестиваля были распроданы задолго до события
В эти же выходные в городе прошло еще четыре ярких фестиваля. О полетах пилотажных групп на «Крыльях Пармы», национальном празднике Сабантуй, молодежных фестах «Пермь — место силы» и Red Fest можно узнать на сайте 59.ru.
В ожидании концерта
Красивые дамы были украшением вечера
Люди искусства. Слева — питерская художница Алена Коган — автор инсталляции «Струны», размещенной перед театром. Справа — арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева
Обсуждение фестиваля
Кто-то спешит на концерт
А кто-то не торопится
Завод Шпагина. Вечеринка начинается
На празднике было много ярких девушек
Кто-то приходил парами
А кто-то — один
Еще одна пара
А эта пара — творческая. Художники Михаил Павлюкевич и Ольга Субботина
Внутри цеха № 5. На площадке все больше и больше гостей
На вечеринке встречались друзья и подруги
Кто-то опаздывает
Первое выступление. Классический вокал сочетался с электронными звуками
Пермская группа Gnoomes продолжила концерт
Цех завода превратился в концертную площадку
Гости в восторге
Барабанщик Gnoomes Паша Федосеев
В музыкальных паузах можно и подурачиться
Гости слушают и танцуют
Вечеринка продолжалась почти до утра