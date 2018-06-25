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Серия концертов классической музыки проходит летом в музее-усадьбе «Кусково»
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Серия концертов классической музыки проходит летом в музее-усадьбе «Кусково» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Ежегодный музыкальный фестиваль «Классика в Кусково» проходит в живописных интерьерах танцевального зала дворца в Кусково.
В музее-усадьбе «Кусково» по воскресеньям и четвергам проходят концерты классической музыки. Жители Новогиреева — любители классической музыки — могут насладиться музыкальными шедеврами в исполнении Концертного филармонического объединения Москонцерта. Концерты в воскресенье начинаются в 18.00, а в четверг — в 19.30. В программе фестиваля — музыка Гайдна и Моцарта, произведения композиторов романтиков, музыкальная классика двадцатого века. В ближайший четверг, 28 июня состоится концерт музыки Сергея Рахманинова. Произведения великого русского композитора исполнят Екатерина Нешева (сопрано), Любовь Молина (меццо-сопрано), Антон Виноградов (баритон), Валентин Суходолец (тенор), Лена Семенова (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Надежда Астапенкова (фортепиано).
Фото со страницы музея Кусково на фейсбук.
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