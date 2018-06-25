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«Город-сказка» Ирмы Сохадзе: певица создала новый музыкальный спектакль
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«Город-сказка» Ирмы Сохадзе: певица создала новый музыкальный спектакль 

Sputnik Грузия 29 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Известная певица Ирма Сохадзе представила тбилисским зрителям продолжение детского мюзикла «Город-сказка 3». Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошло представление
Народная артистка Грузии, известная певица Ирма Сохадзе представила зрителям продолжение детского мюзикла «Город-сказка». Премьера третьей части мюзикла прошла в драматическом театре имени Сандро Ахметели. Автором либретто и музыки, а также режиссером-постановщиком спектакля вновь выступила сама певица. Первые две части были поставлены в 2014 и 2016 годах.
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