«Город-сказка» Ирмы Сохадзе: певица создала новый музыкальный спектакль

Известная певица Ирма Сохадзе представила тбилисским зрителям продолжение детского мюзикла «Город-сказка 3». Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошло представление

Народная артистка Грузии, известная певица Ирма Сохадзе представила зрителям продолжение детского мюзикла «Город-сказка». Премьера третьей части мюзикла прошла в драматическом театре имени Сандро Ахметели. Автором либретто и музыки, а также режиссером-постановщиком спектакля вновь выступила сама певица. Первые две части были поставлены в 2014 и 2016 годах.