На калининградской фан-зоне ЧМ-2018 выступил оркестр Росгвардии 

На сцене у Дома Советов г. Калининграда в рамках фестиваля болельщиков ЧМ-2018 выступил военный оркестр калининградского специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии.
Музыкальный коллектив исполнил шлягеры мировой эстрады и известные джазовые композиции.
«Мы рады выступить на такой прекрасной сцене в дни проведения мирового спортивного события. В нашу концертную программу вошли разнообразные известные музыкальные произведения, которые должны понравиться даже самым искушенным слушателям», — отметил руководитель оркестра Павел Мараров.
Посетители площадки фестиваля болельщиков FIFA с удовольствием слушали композиции в исполнении оркестра, а многие и вовсе не смогли удержаться и начали танцевать.
Выступление творческого коллектива Росгвардии вызвало среди зрителей бурю восторга и аплодисментов.