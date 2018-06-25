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На калининградской фан-зоне ЧМ-2018 выступил оркестр Росгвардии
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На калининградской фан-зоне ЧМ-2018 выступил оркестр Росгвардии 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
На сцене у Дома Советов г. Калининграда в рамках фестиваля болельщиков ЧМ-2018 выступил военный оркестр калининградского специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии.
Музыкальный коллектив исполнил шлягеры мировой эстрады и известные джазовые композиции.
«Мы рады выступить на такой прекрасной сцене в дни проведения мирового спортивного события. В нашу концертную программу вошли разнообразные известные музыкальные произведения, которые должны понравиться даже самым искушенным слушателям», — отметил руководитель оркестра Павел Мараров.
Посетители площадки фестиваля болельщиков FIFA с удовольствием слушали композиции в исполнении оркестра, а многие и вовсе не смогли удержаться и начали танцевать.
Выступление творческого коллектива Росгвардии вызвало среди зрителей бурю восторга и аплодисментов.
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