Ещё
Дальневосточный фестиваль «Мариинский» привезет русскую музыку и оперу в Японию и Китай
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Дальневосточный фестиваль «Мариинский» привезет русскую музыку и оперу в Японию и Китай 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Мероприятия Третьего международного фестиваля «Мариинский» в этом году снова пройдут не только в Приморском крае, но также в Китае и Японии. Об этом говорится в опубликованной официальной программе фестиваля.
Зрители Приморской сцены Мариинки увидят оперы «Дон Кихот» Жюля Массне в постановке Янниса Коккоса, «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера в постановке Дмитрия Чернякова, «Так поступают все» Вольфганга Амадея Моцарта, «Саломея» Рихарда Штрауса. Также маэстро Валерий Гергиев привезет в Гуанчжоу (Китай) оперу Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. В рамках фестиваля он даст серию концертов с Молодежным оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро (Япония).
Балетная программа фестиваля в этом году включает такие балеты как "Дон Кихот" Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского, «Времена года» в хореографии Ильи Живого на музыку Макса Рихтера и «Золушка» Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского.
В этом году в программе Третьего международного фестиваля «Мариинский», который состоится во Владивостоке с 24 июля по 8 августа на Приморской сцене Мариинского театра, участвуют такие звезды, как Елена Стихина, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Нажмиддин Мавлянов, Роман Бурденко, Алексей Марков, Евгений Никитин, Юрий Воробьев, Михаил Петренко, Екатерина Кондаурова, Кристина Шапран, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Кимин Ким и Владимир Шкляров.
Фестиваль «Мариинский» проводится во Владивостоке с 2016 года. На втором фестивале в июле-августе прошлого года было представлено 40 спектаклей и концертов, которые проходили не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.
ТАСС: последние новости
Теодор Курентзис и MusicAeterna выступят в Концертном зале Чайковского в Москве В сети появилось первое фото воссоединившейся группы АВВА Жители Екатеринбурга массово требуют возврата денег за отмененный концерт Эдиты Пьехи
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Художник рисовал себя каждый день и повредил мозг5
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Вспомните фильм по кадру: тест
Актёры, которых время сильно изменило4
Спортсмены, которые стали актерами
Видео
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение