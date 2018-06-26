Дальневосточный фестиваль «Мариинский» привезет русскую музыку и оперу в Японию и Китай

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. / ТАСС /. Мероприятия Третьего международного фестиваля «Мариинский» в этом году снова пройдут не только в Приморском крае, но также в Китае и Японии. Об этом говорится в опубликованной официальной программе фестиваля.

Фестиваль «Мариинский» проводится во Владивостоке с 2016 года. На втором фестивале в июле-августе прошлого года было представлено 40 спектаклей и концертов, которые проходили не только во Владивостоке, но и в Китае, Республике Корея, Японии, а также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.