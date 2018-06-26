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Софию Губайдулину просят стать членом американской киноакадемии
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Софию Губайдулину просят стать членом американской киноакадемии 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Композитор София Губайдулина получила приглашение стать членом академии кинематографических искусств и наук США. Вместе с Губайдуллиной подобного приглашения удостоились еще три представителя России — это кинооператор Михаил Кричман, монтажер Анна Масс и сценарист Олег Негин. Общий список новых претендентов насчитывает 928 деятелей кино в 59 странах мира, уточнили представители киноакадемии накануне. Напомним, София Губайдулина родилась в Чистополе. Сегодня композитор живет в Германии, но сохраняет российское гражданство. Губайдулина — автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. Приглашение киноакадемии «Оскар» София Губайдулина отмечена за музыку к фильмам «Вертикаль» (1967) и «Мария — королева Шотландии» (2013).
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