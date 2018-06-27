МакSим покидает сцену из-за болезни

Певица МакSим на время оставит сцену. Девушка жалуется на здоровье.

Артистка решила взять бессрочный отпуск и заняться собой. Болезненное состояние исполнительницы не позволяет ей полноценно работать.

Публикация от МакSим (@maksim.music.ru) 26 Июн 2018 в 5:37 PDT МакSим просит поклонников не расстраиваться: ведь как только ее самочувствие придет в норму, она вернется к творческой деятельности. Певица уже отменила несколько концертов в российских городах, не смогла прийти на традиционную встречу с фанатами в день своего рождения, а также посетить фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах.

Что за ужасная болезнь подкосила звезду пока неизвестно. Пресс-секретарь МакSим не комментирует состояние артистки, однако уверяет, что беспокоится ненужно. Вероятно, в будущем звезда предстанет перед публикой в новом качестве. Добавим, что точные даты возвращения исполнительницы на сцену не называются.

Публикация от МакSим (@maksim.music.ru) 21 Окт 2017 в 8:08 PDT Перед уходом певица решила презентовать клип на песню "Здесь и сейчас". Видео в ближайшее время должно появиться в Сети. В основе ролика — настоящая история любви со счастливым концом. По замыслу режиссера клипа МакSим сыграет роль сторонней наблюдательницы, сообщает StarHit

Отметим, что высвободившееся время певица планирует посвящать дочерям — девятилетней Александре и трехлетней Марии. Добавим, что в недавних интервью артистка заявляла, что хочет быть не только звездой, но и хорошей матерью. "Сейчас 12 концертов в месяц — предел. Четверг, пятница, суббота, воскресенье — гастроли. Все остальное время я с детьми. Бывают съемки и другие рабочие моменты, конечно", — отметила она. Артистка говорила, что не может выпускать много новых песен — тогда опять придется каждый день давать концерты и работать на износ.