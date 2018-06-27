В Москве впервые поставили пьесу российского драматурга, несколько лет шедшую за рубежом

Пьеса «Война еще не началась» была написана в 2014 году по заказу театра Oran More в Глазго, и была поставлена в Англии, Чехии, Румынии, Литве. Сейчас пьеса вернулась на родину, где спектакль по ней поставил российский режиссер Александровский.

Пьеса состоит из коротких и сжатых сцен, основная идея в том, что война где-то рядом, война пронизывает наше общество и, по словам создателей спектакля, может начаться в любой момент. Художник спектакля Алексей Лобанов сказал корреспонденту ТАСС, что пьеса отражает актуальные проблемы современности и при работе над постановкой он вдохновлялся реальностью. «Иногда полезно просто новости почитать. Вдохновлялся я жизнью», — сказал он.

По мнению Семена Александровского, необходимо проговорить все болевые темы и «освободиться от них». «Для меня это стало своего рода провокацией, потому что я с такими „горячими“ текстами не работал, то есть, с такими мощными, агрессивными текстами», — сказал он ТАСС.

Особый метод

При работе с актерами Александровский использует свой особый исследовательский метод. «Когда я работаю с материалом, я ищу, что может быть предметом исследования, а исследовать здесь и сейчас, вместе со зрителями, можно только собой, не перевоплощаясь в персонажа», — рассказал он добавив, что персонаж здесь выступают «как частный случай общего безумия».

Главных ролей в спектакле нет, все актеры равнозначны на сцене. «Пьеса такая, что там нет четких ролей, персонажи обозначены просто первый, второй, третий. В предисловии автора сказано, что эти роли могут исполнять как мужчины, так и женщины», — рассказал один из участников постановки, актер Алексей Мартынов

Режиссер отметил важную роль музыки в спектакле. «Музыка — это то, что мы не можем довыразить в словах, не написано драматургом, но это то, что за этим материалом мы читаем. Композитор свой комментарий, „договаривание“, создает с помощью музыкального текста. Музыка — это действующее лицо», — сказал он. Музыку к спектаклю написала Настасья Хрущева.

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