В Москве впервые поставили пьесу российского драматурга, несколько лет шедшую за рубежом 

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля «Война еще не началась» в постановке Семена Александровского по одноименной пьесе Михаила Дурненкова состоится в столичном театре «Практика» в среду. Это первая постановка пьесы в России, сообщили в пресс-службе театра.
Пьеса «Война еще не началась» была написана в 2014 году по заказу театра Oran More в Глазго, и была поставлена в Англии, Чехии, Румынии, Литве. Сейчас пьеса вернулась на родину, где спектакль по ней поставил российский режиссер Александровский.
Пьеса состоит из коротких и сжатых сцен, основная идея в том, что война где-то рядом, война пронизывает наше общество и, по словам создателей спектакля, может начаться в любой момент. Художник спектакля Алексей Лобанов сказал корреспонденту ТАСС, что пьеса отражает актуальные проблемы современности и при работе над постановкой он вдохновлялся реальностью. «Иногда полезно просто новости почитать. Вдохновлялся я жизнью», — сказал он.
По мнению Семена Александровского, необходимо проговорить все болевые темы и «освободиться от них». «Для меня это стало своего рода провокацией, потому что я с такими „горячими“ текстами не работал, то есть, с такими мощными, агрессивными текстами», — сказал он ТАСС.
Особый метод
При работе с актерами Александровский использует свой особый исследовательский метод. «Когда я работаю с материалом, я ищу, что может быть предметом исследования, а исследовать здесь и сейчас, вместе со зрителями, можно только собой, не перевоплощаясь в персонажа», — рассказал он добавив, что персонаж здесь выступают «как частный случай общего безумия».
Главных ролей в спектакле нет, все актеры равнозначны на сцене. «Пьеса такая, что там нет четких ролей, персонажи обозначены просто первый, второй, третий. В предисловии автора сказано, что эти роли могут исполнять как мужчины, так и женщины», — рассказал один из участников постановки, актер Алексей Мартынов.
Режиссер отметил важную роль музыки в спектакле. «Музыка — это то, что мы не можем довыразить в словах, не написано драматургом, но это то, что за этим материалом мы читаем. Композитор свой комментарий, „договаривание“, создает с помощью музыкального текста. Музыка — это действующее лицо», — сказал он. Музыку к спектаклю написала Настасья Хрущева.
В спектакле примут участие артисты Мастерской Дмитрия Брусникина: Юрий Межевич, Петр Скворцов, Алексей Любимов, Мария Крылова, Василий Буткевич, Анастасия Великородная, Дарья Ворохобко, Алексей Мартынов, Даниил Газизуллин. Спектакли пройдут с 27 по 29 июня.
О театре
Московский театр «Практика» создали как экспериментальный центр новой драмы в 2005 году по инициативе режиссера Эдуарда Боякова. Учредителем является департамент культуры города Москвы. Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Дмитрий Брусникин.