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В Музее музыки в Москве откроется выставка к 100-летию со дня рождения Кара Караева
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В Музее музыки в Москве откроется выставка к 100-летию со дня рождения Кара Караева 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Выставка «Быть с веком наравне», приуроченная 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, азербайджанского композитора, педагога Кара Абульфаз оглы Караева в среду начнет работу в Российском национальном музее музыки (РНММ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе РНММ.
Знакомство с жизнью композитора на выставке начнется с рассказа матери Караева о маленьком «Карике» — так музыканта называли в детстве. «Гости узнают о его родине, семье, музыке, на которой он вырос, национальной культуре, которая в дальнейшем оказала влияние на творчество композитора», — отметили в Музее музыки.
Второй раздел расскажет об учебе Караева в Московской консерватории в классе Дмитрия Шостаковича и началу педагогической деятельности. Завершит экспозицию рассказ о наиболее значимых произведениях композитора — балетах «Тропою грома» и «Семь красавиц», музыке к кинофильмам «Дон Кихот» Григория Козинцева, «Гойя, или Тяжкий путь познания» Конрада Вольфа, «Низами» Эльдара Кулиева с Муслимом Магомаевым в главной роли.
Центральным экспонатом станет портрет Кара Караева, созданный его другом, народным художником СССР Таиром Салаховым. «Мастер запечатлел композитора в атмосфере сосредоточенного раздумья, неизменно рядом с роялем. Работа выполнена в сдержанной минималистичной цветовой гамме, ставшей вдохновением для создания художественного решения выставки», — рассказали в пресс-службе.
Посетить выставку можно до 26 августа.
Кара Караев (1918-1982) — один из крупнейших советских композиторов. Автор трех опер, трех балетов, симфоний, многочисленных произведений программной, камерной, инструментальной музыки, а также музыки к спектаклям и кинофильмам.
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