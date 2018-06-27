В Музее музыки в Москве откроется выставка к 100-летию со дня рождения Кара Караева

МОСКВА, 27 июня. / ТАСС /. Выставка «Быть с веком наравне», приуроченная 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, азербайджанского композитора, педагога Кара Абульфаз оглы Караева в среду начнет работу в Российском национальном музее музыки (РНММ) в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе РНММ.

Знакомство с жизнью композитора на выставке начнется с рассказа матери Караева о маленьком «Карике» — так музыканта называли в детстве. «Гости узнают о его родине, семье, музыке, на которой он вырос, национальной культуре, которая в дальнейшем оказала влияние на творчество композитора», — отметили в Музее музыки.

Центральным экспонатом станет портрет Кара Караева, созданный его другом, народным художником СССР Таиром Салаховым. «Мастер запечатлел композитора в атмосфере сосредоточенного раздумья, неизменно рядом с роялем. Работа выполнена в сдержанной минималистичной цветовой гамме, ставшей вдохновением для создания художественного решения выставки», — рассказали в пресс-службе.

Посетить выставку можно до 26 августа.