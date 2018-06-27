Басков стал принцем и сел на коня

По старой доброй традиции у классической истории со злой мачехой, доброй феей и потерянной туфелькой счастливый конец: в конце Николай Басков делает Аглае предложение руки и сердца.

Сам Гуцериев назвал видео «невероятно красивым и сказочным». Режиссером клипа стал Сергей Ткаченко , в создании образов ему помогал художник-модельер Владимир Середин — именно ему клип обязан королевскими костюмами.

Сам Басков надеется, что благодаря новому клипу многие девушки встретят свою настоящую любовь и поставят песню «Два венца на карете» на своей свадьбе.

Напомним, что музыку для композиции написал Сергей Ревтов.

Поклонники Баскова не нашли, к чему придраться в новом клипе, и забросали артиста восторженными отзывами.