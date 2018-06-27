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Басков стал принцем и сел на коня
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Басков стал принцем и сел на коня 

Рамблер 3 часа назад
Поэт Михаил Гуцериев опубликовал клип на песню Николая Баскова «Два венца на карете». Сюжет снят по мотивам знаменитой сказки про Золушку. Разумеется, роль принца в клипе досталась Баскову. А вот Золушку, покорившую сердце принца, исполняет актриса Аглая Шиловская.
По старой доброй традиции у классической истории со злой мачехой, доброй феей и потерянной туфелькой счастливый конец: в конце Николай Басков делает Аглае предложение руки и сердца.
Сам Гуцериев назвал видео «невероятно красивым и сказочным». Режиссером клипа стал Сергей Ткаченко, в создании образов ему помогал художник-модельер Владимир Середин — именно ему клип обязан королевскими костюмами.
Сам Басков надеется, что благодаря новому клипу многие девушки встретят свою настоящую любовь и поставят песню «Два венца на карете» на своей свадьбе.
Напомним, что музыку для композиции написал Сергей Ревтов.
Поклонники Баскова не нашли, к чему придраться в новом клипе, и забросали артиста восторженными отзывами.
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