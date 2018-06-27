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Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
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Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек 

Рамблер 6 часов назад
Дмитрий Маликов и рэпер Виктор Гостюхин запустили совместный проект, записав дуэт.
Со слов певца, ему было крайне интересно увидеть взгляд молодого рэпера на извечную тему отношений между мужчиной и женщиной, и Маликов остался доволен совместной работой с коллегой. Ему очень понравилось, как Виктор исполнил свой куплет, и как композиция «Отпусти меня» прозвучала в целом.
Совсем скоро артисты обещают выпустить провокационный клип на совместную песню, а пока ждут отклика и оценки зрителей. Маликов подчеркнул, что хоть они и считают проделанную работу качественной и довольны результатом, приоритетным все же остается мнение слушателя.
Пока комментаторы творчества Вити АК и Дмитрия Маликова не пришли к единому мнению и рецензии на песню скачут от резко негативных, до утверждений, что новая песня — стопроцентный хит.
А что вы думаете на этот счет?
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