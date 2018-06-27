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Детский музыкальный театр Имени Наталии Сац выступит на фестивале «МУЛЬТИМИР»
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Детский музыкальный театр Имени Наталии Сац выступит на фестивале «МУЛЬТИМИР» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац принял участие в торжественном открытии фестиваля «Мультимир» в 75-м павильоне ВДНХ.
Солисты оперы и воспитанники Детской студии театра исполнили на главной сцене фестиваля отрывки из оперы Михаила Броннера «Съедобные сказки» и мюзикла Александра Чайковского «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста». Однако, на этом участие театра в «Мультимире» не закончилось: все сотрудники педагогической части проводили мастер-классы для детей и рассказывали о спектаклях в секции G-10.
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