Детский музыкальный театр Имени Наталии Сац выступит на фестивале «МУЛЬТИМИР» 

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац принял участие в торжественном открытии фестиваля «Мультимир» в 75-м павильоне ВДНХ.
Солисты оперы и воспитанники Детской студии театра исполнили на главной сцене фестиваля отрывки из оперы Михаила Броннера «Съедобные сказки» и мюзикла Александра Чайковского «Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста». Однако, на этом участие театра в «Мультимире» не закончилось: все сотрудники педагогической части проводили мастер-классы для детей и рассказывали о спектаклях в секции G-10.