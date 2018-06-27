Первый оперный фестиваль пройдет у стен замка Ольденбургских под Воронежем 

Участниками фестиваля станут артисты Воронежского театра оперы и балета. Музыкальный праздник будет поделен на платную и бесплатную части. Все желающий смогут посетить выставку авторских изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», дефиле в сценических костюмах, выставку «Дворец на холсте», зону рисования «Настроение — опера», фотозону «Опера в огнях». По билетам будет осуществляться вход на оперные концерты, которые пройдут на сцене перед замком. Зрители смогут увидеть оперу Джузеппе Верди «Трубадур» и сценическую кантату Карла Орфа «Кармина Бурана». В финале фестиваля прогремит праздничный фейерверк.