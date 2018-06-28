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Мировая премьера оперы «Затмение» состоится на фестивале в Санкт-Петербурге
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Мировая премьера оперы «Затмение» состоится на фестивале в Санкт-Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мировая премьера оперы «Затмение» современного композитора Александра Раскатова состоится в Концертном зале Мариинского театра в рамках Международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».
Опера посвящена семье Муравьевых-Апостолов и Валерию Гергиеву, который продирижирует первым исполнением нового сочинения 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Мариинки».
"В 2011 году ко мне по рекомендации Валерия Гергиева обратился Кристофер Муравьев-Апостол, дальний потомок Сергея Муравьева-Апостола — одного из пяти известных декабристов, — с просьбой написать оперу о событиях того времени, — рассказал накануне премьеры Раскатов. — Опера создавалась с расчетом на исполнение силами Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича. Персонажи оперы часто поют в экстремальных крайних регистрах, что позволяет создать наиболее драматическое напряжение".
По словам композитора, работа над либретто заняла почти год. Действие начинается в Париже, а заканчивается в месте ссылки декабристов.
Автор оперы не опирался на какой-либо единый источник. Он использовал письма, дневники, воспоминания современников, русскую и французскую литературу — тексты Велимира Хлебникова, фрагменты из романа «Идиот», «Братья Карамазовы», повести «Записки из мертвого дома» Достоевского, а также стихи Пушкина и Баратынского, фрагменты из сочинений Дюма и других французских авторов.
Выпускник Московской консерватории Александр Раскатов — член Союза композиторов, штатный композитор Стетсонского университета (США). В 1998 году Раскатову была присуждена главная композиторская премия Зальцбургского Пасхального фестиваля, а в 2002 году диск After Mozart, включающий пьесу Раскатова в исполнении Гидона Кремера и оркестра «Камерата Балтика», завоевал премию Grammy. Дискография композитора включает записи на ведущих фирмах США, Германии, Великобритании, Бельгии, Франции и Швейцарии.
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