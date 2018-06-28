Организаторы концерта Нетребко объяснили высокую стоимость билетов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости . Организаторы концерта «Верди Гала» в Большом театре объяснили высокую стоимость билетов, которая достигает 88 тысяч рублей, расходами на аренду зала, гонорары и перелеты артистов, заверив, что сделали все для предотвращения мошенничества.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе организатора концерта холдинга Berin Art, билеты с минимальной стоимостью в 550 рублей будут продаваться непосредственно перед концертом для студентов музыкальных вузов. Организаторы также отметили, что на момент старта продаж на сайте Большого театра были билеты по 1,5 и 3 тысячи рублей, но их быстро раскупили. «Тем не менее, все билеты не могут быть дешевыми, потому что затраты на концерт слишком высоки. Аренда зала, гонорары, перелеты и проживание артистов — все это влияет на экономику мероприятия», — говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что сделали все возможное, чтобы исключить спекуляцию с билетами: их продают только на сайте Большого театра и при предъявлении паспорта. «Таким образом мы хотим предотвратить мошенничество вокруг билетов на концерт, который, мы уверены, станет одним из самых ярких и значимых музыкальных событий сезона», — заявили в холдинге.

Отмечается, что в ГАБТ не так много зрительских мест, учитывая пригласительные. «Это мероприятие мы организовывали своими силами, без государственной финансовой поддержки, которая есть у театров. Именно поэтому сравнивать стоимость билетов на этот концерт и репертуарные постановки некорректно, ведь все расходы мы берем на себя», — подчеркнули организаторы.

Ранее Нетребко возмутилась ценой на билеты на ее совместный концерт с Эйвазовым в Москве и пригрозила больше не выступать в столице. Стоимость билетов на концерт 7 февраля в Концертном зале имени П. И. Чайковского достигала 150 тысяч рублей.